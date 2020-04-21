Собаки, которые любят капусту, попали на видео и рассмешили пользователей

Источник материала: ОНТ

Правильного питания придерживаются не только люди, но и их питомцы. Если животных излишне не баловать, они могут полюбить даже овощи, пишет ridus.ru.

В интернет попало видео, на котором собаки с нетерпением ждут своей порции капусты.

Питомцы ожидали лакомство с таким аппетитом в глазах, что покорили пользователей сети. «Какой последний песик вежливый, скромно ждал до самого конца», «Ждал до самого конца и получил самый маленький кусок! Вывод: наглость — второе счастье!», «Всегда ненавидел цветную капусту! Теперь уже смотрю третий рецепт», – написали в комментариях.

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