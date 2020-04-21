ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Собаки, которые любят капусту, попали на видео и рассмешили пользователей

21.04.2020 13:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Собаки, которые любят капусту, попали на видео и рассмешили пользователей

Правильного питания придерживаются не только люди, но и их питомцы. Если животных излишне не баловать, они могут полюбить даже овощи, пишет ridus.ru.

В интернет попало видео, на котором собаки с нетерпением ждут своей порции капусты. 

Питомцы ожидали лакомство с таким аппетитом в глазах, что покорили пользователей сети. «Какой последний песик вежливый, скромно ждал до самого конца», «Ждал до самого конца и получил самый маленький кусок! Вывод: наглость — второе счастье!», «Всегда ненавидел цветную капусту! Теперь уже смотрю третий рецепт», – написали в комментариях.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правильного питания придерживаются не только люди, но и их питомцы. Если животных излишне не баловать, они могут полюбить даже овощи, пишет ridus.ru. В интернет попало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Границы Шенгенской зоны останутся закрытыми до лета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика