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Собаки, которые любят капусту, попали на видео и рассмешили пользователей
Источник материала: ОНТ
Правильного питания придерживаются не только люди, но и их питомцы. Если животных излишне не баловать, они могут полюбить даже овощи,
В интернет попало видео, на котором собаки с нетерпением ждут своей порции капусты.
Питомцы ожидали лакомство с таким аппетитом в глазах, что покорили пользователей сети. «Какой последний песик вежливый, скромно ждал до самого конца», «Ждал до самого конца и получил самый маленький кусок! Вывод: наглость — второе счастье!», «Всегда ненавидел цветную капусту! Теперь уже смотрю третий рецепт», – написали в комментариях.
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Правильного питания придерживаются не только люди, но и их питомцы. Если животных излишне не баловать, они могут полюбить даже овощи, пишет ridus.ru. В интернет попало...
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