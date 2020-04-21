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Можно ли в Беларуси жить экологично?

21.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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   В начале года я попыталась начать раздельный сбор мусора: определила для этого три пакета (для пластика, стекла и бытового мусора) и корзину для макулатуры. Через месяц бумагу отдала в школу, пластик и стекло выбросила в специальные контейнеры. На этом, к сожалению, мой эксперимент закончился, но интерес к формированию экологичного поведения не пропал. Давайте же разберемся, возможно ли в наших белорусских реалиях жить так, чтобы не производить тонны мусора, не вредить себе и природе.

  Те, у кого все получилось

  Начать хочу с того, что к мысли о раздельном сборе мусора меня подтолкнула подруга Татьяна Станкевич из Минска. Она уже много лет поддерживает в своей семье бережное отношение к природе. Я попросила ответить ее на некоторые мои вопросы и вот ее история.



  «Раздельный сбор мусора у нас в семье был всегда: пищевые отходы шли на компостную кучу, макулатуру сдавали в школу, стекло использовали многоразово или сдавали в магазин и только ПЭТ-бутылки и пластик выбрасывали в мусоровоз.

  Во времена моей учебы в БГУ и жизни в общежитии я этим не занималась – все шло в общий мусоропровод. А вот уже с началом самостоятельной жизни (я тогда работала в Борисове, где снимала квартиру) раздельный сбор мусора возобновила. Тогда в этом городе не было контейнеров для раздельного сбора, зато недалеко от моего дома находился пункт приема вторсырья, поэтому макулатуру, стекло, жестянки и ПЭТ я носила туда. Мужа к сортировке мусора особо приучать не приходилось, потому что бросать отходы в разные ведра не сложно. А дети просто смотрят и повторяют за нами. Кстати, место, где стоят наши мусорные ведра, – балкон. Если все грамотно расположить, они не занимают много места.

  Параллельно с раздельным сбором мусора мы освоили такие экологические привычки, как отказ от подгузников и переход на высаживание ребенка или использование многоразовых подгузников; заменили бытовую химию – посуду моем горчичным порошком и содой, сантехнику – содой и уксусом; вместо промышленного – мыло ручной работы; вместо вредных шампуней – экологичные; вместо стирального порошка – мыльные орехи и перкарбонат натрия; эфирные масла как освежитель воздуха.



Коврики из старых футболок, платьев, трикотажных простыней и т.п.

  Кстати, «химию» мы стараемся не употреблять и в еде. Овощи, фрукты и ягоды выращиваем на приусадебном участке моих родителей. Молочку, яйца и мясо приобретаем у местных фермеров или частников, которые стремятся к органическому ведению хозяйства. Хлеб пеку сама или покупаю у гастроэнтузиастов, которые готовят из тех же продуктов, что и я.



  Это сложным только на первый взгляд. Главное, сформировать привычку и сделать ее повседневной рутиной. Лично я это делаю потому, что уверена – осознанное потребление и экологичные привычки сохранят здоровье и продлят молодость мне и моим родным. А также сохранят планету, ее ресурсы и обитателей».

  Не сортировать, а не производить!




  Сначала я планировала, что данная статья будет посвящена и раздельному сбору отходов. Но оказалось, что это такая объемная тема, поэтому ей будет посвящен отдельный материал. Там мы разберем принципы сортировки наших отходов и проследим, что и как сортируется у нас в городе. А сейчас уделим больше внимание главной идеи в формировании экологичных привычек – не сортировать мусор, а стараться меньше его производить. Давайте разберем, что мы можем сделать уже сегодня, чтобы снизить собственное производство вредных отходов, загрязняющих окружающую среду.

  Разумное потребление

  У разумного потребления есть особый мировой термин – Zero Waste (ноль отходов). Смысл в том, чтобы не покупать лишнего. Люди, живущие по такому принципу, считают, что вещи, продукты питания, бытовые предметы и условия жизни должны удовлетворять насущные потребности, а не потакать роскоши.



  Для кого разумное потребление стало сродни религии, живут аскетично. Мы не будем перечислять все принципы этого движения, а назовем только те, которыми может руководствоваться любой человек.

  Не покупайте лишнего. Чтобы этого не делать, составляйте список перед походом в магазин. Не ходите в магазин просто посмотреть – это приводит к ненужным покупкам. Особенно сложно эту привычку формировать семьям с маленькими детьми – у них лишнее скупается тоннами: лишняя одежда, которую ребенок не носит, лишние игрушки, которыми он не играет или которые быстро ломаются, лишние журналы, раскраски и остальной бумажный хлам.

  Покупайте то, что прослужит долго. Не стоит совершать покупки из разряда «смешные цены» и «все по одной стоимости». Тратим деньги под девизом «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Лучше купить одну дорогую качественную, прочную и добротную вещь, которая послужит верой и правдой хозяину годы, чем десяток однотипных и одноразовых. Например, кожзам из разряда «ширпотреб» прослужит до первого дождя, а природу будет отравлять еще 50 лет.

  Закрывайте кран, выключайте свет. Ну, это и объяснять не стоит.

  Многоразовое использование 

  В первую очередь, приобретите текстильную сумку для походов в магазин. Без нужды не фасуйте продукты по отдельным маленьким пакетам. Например, фрукты можно положить в основную сумку, с которой вы пришли за покупками.




  Не берите питьевую воду в бутылках – установите дома фильтр и купите многоразовую бутылку для воды.

  Дайте вещам вторую жизнь. Чинить вещи, переделывать – вовсе не признак крайней нужды. Отдавайте или продавайте ставшие ненужными вещи. Кстати, вещи из синтетических материалов разлагаются в 10 раз дольше, чем из натуральных тканей.

  Не берите кофе и другие напитки на вынос. Вы знали, что бумажные стаканчики для кофе и чая в кофейнях вовсе не бумажные? Там много примесей иных материалов, поэтому они не относятся ни к бумаге, ни к пластику. Кстати, в 2019 году в Минске открылось кафе, где используют только многоразовую посуду. То есть вы не сможете вынести оттуда напиток, если только не придете со своей кружкой.




  Используйте многоразовые подгузники и средства личной гигиены.



Многоразовый подгузник


  Особое внимание стоит уделить подгузникам.

  Еще до рождения своего сына я поняла – мы будем стараться пользоваться подгузниками по минимуму. С рождения я пыталась использовать метод высаживания – это когда мама каждые 15-20 минут (в зависимости от возраста) носит ребенка в ванную, чуть поджимает ножки и приговаривает «заветные слова», чтобы вызвать мочеиспускание. Да, это заставляет маму постоянно отсчитывать время и быть начеку. Но со временем входит в привычку.

  Когда моему сыну был год, я узнала, что в стране появились в продаже многоразовые подгузники с системой кнопок, которая позволяет регулировать размер. Стоил один такой как большая пачка брендовых памперсов, но в дальнейшем больше ни одного подгузника я не купила. И хоть мы его проносили недолго, я оценила простоту в его использовании и экономию.



Сын в многоразовом подгузнике

  Для чего все эти заморочки, спросите вы. Только вдумайтесь: время разложения одного подгузника – 500 лет! В среднем ребенок от 0 до 3 месяцев в день использует около 10 подгузников. От 6 до 12 месяцев – около 7. Нехитрая математика и ужасающие цифры загрязнения окружающей среды. То же самое касается женских средств гигиены. Их многоразовые аналоги появились в Беларуси вместе с многоразовыми подгузниками. Одно крупное вложение – и вы убиваете сразу двух зайцев, экономя семейный бюджет и бережно относясь к окружающей среде.

  Просто делайте то, что в ваших силах.

  А теперь давайте вернемся к тому, какие проблемы могут у нас возникнуть в формировании экологичного поведения.

  Во-первых, при раздельном сборе мусора нужно предусмотреть место, где будут стоять ведра (лежать пакеты). Если у вас большой дом или просторный балкон в квартире – проблем не должно возникнуть. А если ваше жилье не позволяет этого сделать (однокомнатная либо малогабаритная квартира), то все становится сложнее. В этом случае вы уже сами выбираете, насколько это вам нужно и насколько вы этого хотите. И если для вас возможные неудобства меркнут по сравнению с пользой, оказанной планете, – делайте это!

  Во-вторых, избавиться от «химии» в еде и средствах гигиены (мыло, шампуни, стиральные порошки) не всем по карману. Кусок хорошего мяса, бесспорно, полезнее сосисок, но и дороже в два раза. А цена безсульфатного шампуня намного выше обычного. Но, если вам под силу купить органический продукт, сделайте это.

  В-третьих, отказ от многоразовых подгузников и средств личной гигиены для женщин у многих вызовет как минимум недоумение. Но, я надеюсь, после прочтения этой статьи вы хотя бы задумаетесь над этим.

  И запомните, планете станет легче, если каждый будет делать то, что лично ему по силам.

  Анна ВЕРЕНИЧ

  Фото автора и из свободных источников.

 
Теги: Минск
 
 
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   В начале года я попыталась начать раздельный сбор мусора: определила для этого три пакета (для пластика, стекла и бытового мусора) и корзину для макулатуры. Через...
 
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