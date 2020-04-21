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Акция «Во славу общей Победы» завершается: земля с воинских захоронений в капсулах доставлена со всей Минской области
Источник материала: ОНТ
Капсулы со всей Минской области уже доставлены. Акция «Во славу общей Победы» близится к завершению.
В капсулах – земля с воинских захоронений и мест наиболее ожесточенных боев. Её собрали из 22-х районов и города Жодино и доставили в областную библиотеку имени Пушкина. Капсулы поместили в специальные контейнеры, которые доставят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.
Акция «Во славу общей Победы» - всебелорусская. В крипту Храма-памятника в честь Всех Святых доставят землю со всех районов Беларуси.
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Акция «Во славу общей Победы» завершается: земля с воинских захоронений в капсулах доставлена со всей Минской области
Капсулы со всей Минской области уже доставлены. Акция «Во славу общей Победы» близится к завершению. В капсулах – земля с воинских захоронений и мест наиболее...
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