Акция «Во славу общей Победы» завершается: земля с воинских захоронений в капсулах доставлена со всей Минской области

Источник материала: ОНТ

Капсулы со всей Минской области уже доставлены. Акция «Во славу общей Победы» близится к завершению.

В капсулах – земля с воинских захоронений и мест наиболее ожесточенных боев. Её собрали из 22-х районов и города Жодино и доставили в областную библиотеку имени Пушкина. Капсулы поместили в специальные контейнеры, которые доставят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.

Акция «Во славу общей Победы» - всебелорусская. В крипту Храма-памятника в честь Всех Святых доставят землю со всех районов Беларуси.

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