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Минобразования: все школы Беларуси обеспечены необходимыми дезсредствами

21.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минобразования: все школы Беларуси обеспечены необходимыми дезсредствами

Все школы Беларуси обеспечены необходимыми дезсредствами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

«На сегодня все учреждения образования обеспечены необходимыми дезсредствами. В установленных местах есть дозаторы с антисептиками. Ограничен доступ в школу всех посторонних. Учителя контролируют соблюдение детьми необходимых профилактических мероприятий», — отметила Людмила Высоцкая.

Такая информация была озвучена во время видеоконференции министра образования Игоря Карпенко со всеми начальниками областных управлений образования и председателем комитета по образованию Минска.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Все школы Беларуси обеспечены необходимыми дезсредствами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. «На...
 
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