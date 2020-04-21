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Минобразования: все школы Беларуси обеспечены необходимыми дезсредствами
21.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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«На сегодня все учреждения образования обеспечены необходимыми дезсредствами. В установленных местах есть дозаторы с антисептиками. Ограничен доступ в школу всех посторонних. Учителя контролируют соблюдение детьми необходимых профилактических мероприятий», — отметила Людмила Высоцкая.
Такая информация была озвучена во время видеоконференции министра образования Игоря Карпенко со всеми начальниками областных управлений образования и председателем комитета по образованию Минска.
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Все школы Беларуси обеспечены необходимыми дезсредствами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. «На...
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