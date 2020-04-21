Топорная работа. Нападение на магазин в стиле индейцев

Источник материала: ОНТ

Гродно. Около 20 часов в салон сотовой связи на улице Кабяка зашёл человек в маске. Обычное по нынешним временам дело. Только этот посетитель достал из-за пазухи топор, разбил им витрину, забрал два смартфона и выбежал из магазина. На улице налётчик сел в такси и уехал. Фокус с маской ему не помог. Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого.

Видео с камер наблюдения смотрите в «Тревожной кнопке»:

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