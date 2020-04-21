Женщина лишилась почти 1900 рублей после «выигрыша в интернет-лотерее»

Источник материала: ОНТ

Жительница Лепельского района потеряла почти 1900 рублей, став жертвой «интернет-лотереи». Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По данным милиции, сюрприз ожидал 40-летнюю женщину в мае прошлого года, когда она проводила время в одной из соцсетей. Ей пришло оповещение, что она выиграла приз, но получить его сможет после того, как свяжется с организаторами лотереи.

Женщина отправила данные на указанный в уведомлении аккаунт. Представители компании, которая якобы проводила розыгрыш, подтвердили ей, что она действительно стала счастливой обладательницей приза, но получит его при выполнении некоторых условий.

Мошенники попросили доверчивую женщину прислать им реквизиты своей карточки, чтобы туда перевести деньги. Также он заявили ей, что у нее на счету должна быть сумма, равная выигранному призу.

Сельчанка призналась, что у нее нет даже СМС-банкинга, тогда организаторы «лотереи» сказали ей подключить эту услугу и прислать им снимок чека с кодом и другими персональными данными. Женщина предоставила им эти сведения, после чего у нее с карты исчезли все деньги. Однако злоумышленники продолжили водить ее за нос, объясняя все сбоем в программе, и просили переводить на счет все новые и новые суммы.

Устав от долгого ожидания, сельчанка сменила банковскую карту, но продолжала попытки вернуть деньги. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищет милиция.

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