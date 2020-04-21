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Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?

21.04.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью 21 апреля над Беларусью можно увидеть метеорный поток. Лириды – явление ежегодное, которое над Северным полушарием порождает комета,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?

Около полуночи можно обратить взор в небо в сторону горизонта на востоке – над ним будет звезда Вега. Она беловатого оттенка и считается самой яркой в созвездии Лира.

Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?

Поток будет расположен чуть западнее относительно неё. Во всей красе метеорный поток заиграет перед самым рассветом.

Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?

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Новости Беларуси. Ночью 21 апреля над Беларусью можно увидеть метеорный поток. Лириды – явление ежегодное, которое над Северным полушарием порождает...
 
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