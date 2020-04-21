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Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 21 апреля над Беларусью можно увидеть метеорный поток. Лириды – явление ежегодное, которое над Северным полушарием порождает комета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около полуночи можно обратить взор в небо в сторону горизонта на востоке – над ним будет звезда Вега. Она беловатого оттенка и считается самой яркой в созвездии Лира.
Поток будет расположен чуть западнее относительно неё. Во всей красе метеорный поток заиграет перед самым рассветом.
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Новости Беларуси. Ночью 21 апреля над Беларусью можно увидеть метеорный поток. Лириды – явление ежегодное, которое над Северным полушарием порождает...
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