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В Буда-Кошелевском районе во время пожара мужчина получил ожоги

21.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

19 апреля на центр оперативного управления поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Завидовка Буда-Кошелевского района. В результате пожара уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждено имущество внутри деревянного жилого дома.  При попытке самостоятельного тушения хозяин 1970 года рождения получил ожоги и обратился за медицинской помощью. После осмотра работниками СМП поставлен диагноз «ожог правой кисти первой и второй степени (15% тела)». Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;

— уходя из дома выключайте электроприборы из сети;

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и  не позволяйте курить своим родным и близким;

-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсуствии предтопочного металического листа;

-не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

-не оставляйте детей одних без присмотра;

-обязательно установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

В случае возникновения пожара нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить в  МЧС по номеру «101» или «112» и сообщить о пожаре, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.

Уважаемые граждане! Помните, что беспечность – приводит к трагедии. Берегите себя и своих близких!

по информации РОЧС

 
 
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19 апреля на центр оперативного управления поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Завидовка Буда-Кошелевского района. В результате пожара...
 
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