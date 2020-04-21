«Мне нужны орешки»: вероломные попытки белки пробраться в дом удивили пользователей сети

Источник материала: ОНТ

В сеть попало видео, на котором белка прогрызла сетку на окне, чтобы пробраться в дом, пишет ridus.ru.

Ролик под названием «Мне нужны орешки» набрал свыше двух миллионов просмотров в TikTok. На кадрах зверек грызет сетку на окне, чтобы забраться в дом. Автор видео вовремя заметил животное и закрыл окно.

«Со мной случилась похожая ситуация. Я накормил белку, а она привела своих более голодных и наглых друзей к моему дому», «Хорошо, что вы закрыли окно. Мне кажется, что это бешенство», «А я думаю, белки просто соскучились по вниманию людей, ведь теперь в парках их некому кормить», «Ого, такой наглости я еще не видела», – написали пользователи сети в комментариях к видео.

ФОТО: Терри Доннелли

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