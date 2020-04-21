Почему нужно белить деревья: основные способы и рекомендации

Источник материала: Газета Авангард

Когда речь заходит о побелке деревьев, сразу возникает множество споров. Одни дачники доказывают пользу, другие говорят о вреде.

В реальности же споры на эту тему не имеют смысла, ведь существует ряд условий, когда деревья нуждаются в побелке, а иногда от нее можно отказаться.





В каких ситуациях нужна побелка коры дерева

Кора – это самая важная ступень защиты для дерева. Засуха, сильный ветер, нашествие грызунов, палящее солнце – все это выдерживает кора. Из-за постоянного негативного влияния она может потерять свои свойства, из-за чего дерево может погибнуть.

С годами кора грубеет, появляются трещины и начинается отслоение. Если это происходит, внутри коры поселяются вредители и грибки, которые разрушают дерево до середины, не давая ему шанса для нормального развития.

Побелка позволяет избежать большинства перечисленных проблем. Можно выделить несколько преимуществ нанесения побелки:

1) Она хорошо отражает свет. Это важно в зимний и осенний периоды, когда погода еще нестабильная. Днем солнце может нагревать дерево до +10, а ночью температура может запросто опускаться до -5 градусов. Побелка позволит избежать сильных перепадов температуры, так как днем она будет отражать солнце.

2) Фунгициды (они должны быть в побелке), представляют собой барьер для различных инфекций. Также вредители не переносят вкус краски, из-за чего их количество на дереве значительно уменьшается.

3) Покрашенные стволы менее привлекательны для грызунов. Особенно эффект будет заметен, если в краске есть карболовая кислота, которую не переносят грызуны.

Когда белить: весной или осенью

Идеальный период для побелки – это осень, когда на улице температура +3 градуса. В этот период многие грызуны и бактерии пытаются найти для себя убежище. Поэтому именно в этом периоде побелка так важна. Весной также можно получать колоссальную пользу, но она будет менее заметной. Поэтому лучше выполнять обработку, когда весь урожай уже собран.

Чем белить крону

Самый простой способ – купить специализированные побелки в магазинах. Существует их два вида:

1) Водоэмульсионные.

2) Акриловые.

Главный плюс водоэмульсионных – это их стойкость, так как краска будет сохраняться на протяжении года. Однако такая обработка бесполезна с точки зрения борьбы с вредителями или болезнями.

Акриловые побелки лучше, у них есть несколько важных достоинств:

отпугивают грызунов;

не осушают кору дерева, давая ей возможность для развития;

содержат в составе специальные добавки, которые защищают дерево от болезней и вредителей;

хорошо ложатся на стволы;

ускоряют процесс заживления ран, которые могут появиться на коре.

Главный минус акриловой краски для обработки коры – высокая стоимость, которая отпугивает большинство людей.

Как правильно использовать

Каждая побелка обладает своими уникальными свойствами и характеристиками. Не существует универсальных методик, как привыкли считать многие. Существует только одно правило: нужно читать инструкцию и четко ей следовать.