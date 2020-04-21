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МТС предоставит медикам безлимит интернета, бесплатные минуты и планшеты

21.04.2020 16:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС планирует предоставить безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны для медиков на корпоративных тарифных планах. 

Также для срочной связи с коллегами и обмена информацией в рамках борьбы с COVID-19 медикам планируется передать 100 планшетов.  

Дополнительный голосовой и интернет трафик будет доступен для всех медработников, абонентские номера которых оформлены как на юридическое лицо, так и на самих работников, на корпоративных тарифных планах. Специальное предложение начнет действовать с 4 мая по 31 августа.

Бонусы можно будет подключить с помощью USSD-запроса, бесплатного звонка в контактный центр МТС или обратившись к персональному менеджеру юридического лица.

 
 
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МТС планирует предоставить безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны для медиков на корпоративных тарифных планах. 
 
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