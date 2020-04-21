Власти разрешат банкротить госпредприятия только с огромными долгами

В госсекторе он установлен в размере 810 тыс. рублей, в частном секторе — 13,5 тыс.





При этом начало дела о несостоятельности будет возможно только при условии принятия комиссией по предупреждению неплатежеспособности (несостоятельности) министерства, концерна или исполкома решения о нецелесообразности досудебного оздоровления.





Руководитель получает право объявить предприятие несостоятельным в случае просрочки платежей (сейчас необходимо находиться в состоянии неплатежеспособности в течение года).