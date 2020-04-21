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Власти разрешат банкротить госпредприятия только с огромными долгами
Источник материала: Партизан
Проект закона «О неплатежеспособности и несостоятельности» вводит минимальный размер долга для начала процедуры несостоятельности по требованию кредитора.
В госсекторе он установлен в размере 810 тыс. рублей, в частном секторе — 13,5 тыс.
При этом начало дела о несостоятельности будет возможно только при условии принятия комиссией по предупреждению неплатежеспособности (несостоятельности) министерства, концерна или исполкома решения о нецелесообразности досудебного оздоровления.
Руководитель получает право объявить предприятие несостоятельным в случае просрочки платежей (сейчас необходимо находиться в состоянии неплатежеспособности в течение года).
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Проект закона «О неплатежеспособности и несостоятельности» вводит минимальный размер долга для начала процедуры несостоятельности по требованию кредитора.
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