В Гомеле будут судить молодого мужчину, который наехал погрузчиком на коллегу - и тот умер

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гомельской области изучила и направила в суд Железнодорожного района Гомеля уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя агрогородка Еремино в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.





Напомним, трагедия произошла в ноябре 2019 года на одном из предприятий ЖКХ во время работ по уборке в питомнике растений.

Двигаясь задним ходом, обвиняемый совершил наезд на 57-летнего мужчину, который занимался сортировкой кустарника и не успел среагировать на приближающуюся технику.

Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.