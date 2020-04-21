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В Гомеле будут судить молодого мужчину, который наехал погрузчиком на коллегу - и тот умер

21.04.2020 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гомельской области изучила и направила в суд Железнодорожного района Гомеля уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя агрогородка Еремино в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.


Напомним, трагедия произошла в ноябре 2019 года на одном из предприятий ЖКХ во время работ по уборке в питомнике растений.

Двигаясь задним ходом, обвиняемый совершил наезд на 57-летнего мужчину, который занимался сортировкой кустарника и не успел среагировать на приближающуюся технику.

Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.

 
Теги: Гомель
 
 
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Прокуратура Гомельской области изучила и направила в суд Железнодорожного района Гомеля уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя агрогородка Еремино в...
 
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