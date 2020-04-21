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В Гомеле будут судить молодого мужчину, который наехал погрузчиком на коллегу - и тот умер
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Гомельской области
Напомним, трагедия
Двигаясь задним ходом, обвиняемый совершил наезд на 57-летнего мужчину, который занимался сортировкой кустарника и не успел среагировать на приближающуюся технику.
Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.
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