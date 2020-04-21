Источник материала: Myfin

Предложения Mastercard помогут белорусам сохранять дистанцию с комфортом

Являясь генеральным партнером Национального академического театра имени Янки Купалы, Mastercard поддерживает новые форматы, которые предлагает театр. При содействии Mastercard в настоящее время идет онлайн-проект «Чытаць я хацеў», в котором ведущие актеры театра каждый день с 16 по 29 апреля читают в прямом эфире свои любимые рассказы и сказки белорусских и зарубежных авторов. Трансляция доступна для всех желающих в Instagram.



Среди предложений Mastercard также предоставление скидок тем пользователям, которые заказывают онлайн-доставку в ресторанах «Васильки» и «Пицца Темпо» с 16 апреля по 15 мая или вместо общественного транспорта выбирают поездки на такси «Пятница» или «Яндекс Такси». Cкидка в такси «Пятница» составляет 7% для всех держателей карт Mastercard в течение всего 2020 года, а в «Яндекс Такси» — 20% для владельцев премиальных карт на тарифах «Комфорт+» и «Бизнес» по 30 апреля.

Кроме того, держатели карт Mastercard в Беларуси могут, не подходя к кассе, рассчитываться за бензин на заправках «Белоруснефть» с помощью приложения DRIVE&PAY, а также воспользоваться в качестве альтернативы общественному транспорту бесплатным стартом поездки на электросамокате Eleven с 16 апреля по 30 апреля.





«Инициативой «Оставайтесь вместе. Даже на расстоянии» мы хотим помочь держателям карт Mastercard сократить количество контактов и поддержать тех, кто придерживается такой стратегии поведения. Некоторое время назад мы сообщили о том, что повышается сумма, при которой в Беларуси можно без ввода ПИН-кода оплачивать покупки картой бесконтактно, а теперь совместно с партнерами разработали предложения, которые позволяют удобно и безопасно решать повседневные задачи», — прокомментировал региональный директор Mastercard в Беларуси Денис Филиппов.

Количество предложений, доступных держателям карт Mastercard в рамках кампании «Оставайтесь вместе. Даже на расстоянии», будет увеличиваться по мере расширения числа партнеров.

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте Mastercard.by.

О Mastercard

Masterсard (NYSE: MA) – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша культура и всё, что мы делаем внутри компании и за её пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 странах и территориях и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.