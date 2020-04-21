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Александр Лукашенко: решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидситуации в стране

21.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Александр Лукашенко: решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидситуации в стране
Решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидемиологической ситуации в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками бобруйского предприятия «Славянка».

«ОРВИ у нас уже почти на нуле (это то, чем обычно болеют наши дети), даже в северной Витебской области в ноль вышли. Что касается этого вируса: оценивая все, изучая мнения, докладывали мне. Я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться. Я понимал, что многие сразу детей в школу не отправят. Хорошо, настаивать не будем — нельзя, это его ребенок, я как отец это понимаю, — сказал Александр Лукашенко. — Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс».

При этом Президент ответил на критику тем, кто упрекнул его в перекладывании ответственности на родителей:

«Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Некоторые так называемые оппозиционеры начали пописывать в отдельных там бандитских Telegram-каналах, желтой прессе: вот, Лукашенко «адказнасць пераклаў» на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот, президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать! Я же Президент пока, я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране: кто виноват, не виноват — это Президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил, но сказал, что категорически против».

Глава государства также высказался о защитных мерах, которые применяются в школах. По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться «горючими антисептиками на этаноле» и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

«Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят, — сказал Александр Лукашенко. — Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то «упражняется», скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят».

По информации БелТА

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