Белорусы уплатили за год в госбюджет около 8 млн рублей за превышение лимитов на товары из-за границы

Источник материала: Tut.by

Белорусы в 2019 году получили около 20 миллионов международных почтовых отправлений, сообщили FINANCE.TUT.BY в ГТК. При этом с превышением лимитов в 22 евро и 10 килограмм было около 0,5% от всех полученных посылок. За превышение установленного потолка по стоимости и весу госбюджет пополнился общей суммой порядка 3 миллионов рублей. Активнее всего в прошлом году заказывали «бандероли» из-за границы в прошлом году минчане.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Для сравнения: в 2018 году таможенники выпустили около 15 миллионов международных почтовых отправлений. С превышением лимитов было около 1,7% из них.

Напомним, власти могут также пересмотреть беспошлинные лимиты на товары из-за границы.

В 2019 году, как и годом ранее, было около 1000 случаев превышения беспошлинных лимитов на провоз товаров для личного пользования из-за границы (кроме авиатранспорта). Однако в этой статистике не учитывают превышения по этиловому спирту, алкоголю, неделимых товаров, а на них приходится значительная часть превышений лимитов.

— В 2019 году в республиканский бюджет от физических лиц в отношении товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования), перемещаемых в сопровождаемом (несопровождаемом) багаже, видами транспорта, отличными от воздушного, поступило таможенных платежей на сумму около 5 миллионов рублей", — рассказали в ГТК.

Чаще всего таможенную пошлину путешественникам приходилось из-за превышения по весу.

Напомним, в этом году в Беларуси ввели изменения в таможенное законодательство. Одно из них касается правил получения посылок из-за границы, которые превышают беспошлинные лимиты по весу или стоимости — 22 евро и 10 килограммов. С 1 января получателям таких «бандеролей» нужно онлайн сообщать дополнительную информацию.

С 1 января также ввели изменения по ввозу из-за границы товаров для личного пользования. С нового года в 2 раза снизили таможенную пошлину за перевес посылок, а также ввели изменения по ввозу неделимых товаров. Еще одно новшество — для некоторых граждан сократили лимиты на посылки из-за границы.