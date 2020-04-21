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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ в Европе

21.04.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ в Европе

В Испании проведена операция по задержанию одного из наиболее разыскиваемых в Европе террористов «Исламского государства». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МВД Испании.

Имя задержанного не называется, сообщается только его национальность – египтянин. Ранее террорист незаконно проник в Испанию из Северной Африки. До этого боевик несколько лет находился в зоне боевых действии в Ираке и Сирии. Уточняется, что он был одним из самых разыскиваемых террористов-боевиков в Европе.

Подозреваемый был задержан испанской полицией в Альмерии. Вместе с ним были два человека, чьи личности и возможные связи с ИГИЛ пока не установлены.

Фото: РИА Новости / Джорди Бойшареу

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В Испании проведена операция по задержанию одного из наиболее разыскиваемых в Европе террористов «Исламского государства». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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