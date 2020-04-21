|
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ в Европе
Источник материала: ОНТ
В Испании проведена операция по задержанию одного из наиболее разыскиваемых в Европе террористов «Исламского государства». Об этом
Имя задержанного не называется, сообщается только его национальность – египтянин. Ранее террорист незаконно проник в Испанию из Северной Африки. До этого боевик несколько лет находился в зоне боевых действии в Ираке и Сирии. Уточняется, что он был одним из самых разыскиваемых террористов-боевиков в Европе.
Подозреваемый был задержан испанской полицией в Альмерии. Вместе с ним были два человека, чьи личности и возможные связи с ИГИЛ пока не установлены.
Фото: РИА Новости / Джорди Бойшареу
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Испании проведена операция по задержанию одного из наиболее разыскиваемых в Европе террористов «Исламского государства». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)