Источник материала: Новости Волковыска

Согласно плану мероприятий по организации оздоровления детей Гродненской области в 2020 планируется, что в оздоровительных лагерях Волковысского района проведут летние каникулы 3740 детей.

В том числе 1540 в лагерях с круглосуточным пребыванием, из них 90 в лагерях труда и отдыха, и 2200 в лагерях с дневным пребыванием, из них 122 в лагерях труда и отдыха.

Также в лагерях Волковыщины оздоровятся 189 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 45 детей-инвалидов.

Спортивно-оздоровительные лагеря района примут 238 ребят, в том числе 80 с круглосуточным пребыванием и 158 с дневным пребыванием.