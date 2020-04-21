ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Неустойчивая прохладная погода сохранится: прогноз погоды на 22 апреля

21.04.2020 17:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Неустойчивая прохладная погода сохранится: прогноз погоды на 22 апреля

Прохладная погода затянулась. Температура устойчиво держится ниже климатической нормы. Ощущения холода добавляют осадки в смешанной фазе и порывистый северный ветер. Но уже во второй половине недели начнет постепенно теплеть.

Завтра, 22 апреля, влияние на погоду будет оказывать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе. Ночью и утром погоду будет определять неустойчивая влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. А значит неустойчивая прохладная погода еще сохранится.

В среду – облачно с прояснениями. Ночью по северной половине, утром в южных районах пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Влажность до 80%. Ветер северный умеренный, днем по восточной половине порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от плюс +4°С по северо-востоку до +6°С по западу и югу. Из-за повышенной влажности и порывистого ветра, по ощущениям будет немного холоднее. В середине дня воздух прогреется до плюс +13°С в Бресте. По северо-востоку на пару градусов ниже: в Витебске – +10°С. К вечеру по юго-западу температура существенно не изменится – +12°С. А по северо-востоку – не выше +7°С.

В четверг, начиная с юго-западных районов, будет поступать более теплая воздушная масса, и температура воздуха медленно, но уверенно начнет повышаться. Ночью около 0°С, по западу до +5°С. Днем +10°С…+16°С, по Брестской области – до 18°С. В пятницу еще на пару градусов теплее. В большинстве районов будет преобладать сухая погода, лишь днем в пятницу пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прохладная погода затянулась. Температура устойчиво держится ниже климатической нормы. Ощущения холода добавляют осадки в смешанной фазе и порывистый северный...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гродзенскай дыяцэзіі ўрачыстасці канфірмацыі і першай камуніі пераносяцца на пазнейшы час
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика