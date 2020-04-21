Неустойчивая прохладная погода сохранится: прогноз погоды на 22 апреля

Источник материала: ОНТ

Прохладная погода затянулась. Температура устойчиво держится ниже климатической нормы. Ощущения холода добавляют осадки в смешанной фазе и порывистый северный ветер. Но уже во второй половине недели начнет постепенно теплеть.

Завтра, 22 апреля, влияние на погоду будет оказывать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе. Ночью и утром погоду будет определять неустойчивая влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. А значит неустойчивая прохладная погода еще сохранится.

В среду – облачно с прояснениями. Ночью по северной половине, утром в южных районах пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Влажность до 80%. Ветер северный умеренный, днем по восточной половине порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от плюс +4°С по северо-востоку до +6°С по западу и югу. Из-за повышенной влажности и порывистого ветра, по ощущениям будет немного холоднее. В середине дня воздух прогреется до плюс +13°С в Бресте. По северо-востоку на пару градусов ниже: в Витебске – +10°С. К вечеру по юго-западу температура существенно не изменится – +12°С. А по северо-востоку – не выше +7°С.

В четверг, начиная с юго-западных районов, будет поступать более теплая воздушная масса, и температура воздуха медленно, но уверенно начнет повышаться. Ночью около 0°С, по западу до +5°С. Днем +10°С…+16°С, по Брестской области – до 18°С. В пятницу еще на пару градусов теплее. В большинстве районов будет преобладать сухая погода, лишь днем в пятницу пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

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