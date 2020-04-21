ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минский таксист получал зарплату биткоинами, но не за поездки, а за наркотики

21.04.2020 18:12 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Минский таксист катался по городу и получал зарплату биткоинами. Правда, криптовалюту ему переводили не за поездки, а за операции с наркотиками, пишет пресс-служба МВД.

История такая: пару лет назад мужчина родом из Светлогорска переехал в Минск. Тут он снял квартиру и стал водителем такси. А чтобы зарабатывать еще больше, устроился в онлайн-магазин по продаже психотропов – на должность оптового закладчика. Он брал крупные партии (от 100 до 500 граммов) и фасовал их на партии для мелких сбытчиков и дозы для потребителей. Так выглядела его рабочая рутина на протяжении полутора лет. Платили за такой труд биткоинами.

В конце концов 32-летнего мужчину задержали. У него дома и в личной машине нашли около 100 граммов кокаина и столько же – пара-метилэфедрон (считается особо опасным психотропом). Кроме этого, оперативники обнаружили упаковочный материал, банковские карты, электронные весы, компьютерную технику и мобильный телефон, при помощи которого мужчина связывался с коллегами по магазину.

Также сотрудники наркоконтроля поездили по Минску и пригороду в поисках тайников-закладок. Там они нашли по 100 граммов пара-метилэфедрона и марихуаны, а также 67 граммов амфетамина. Закончилась история заведением уголовного дела.

Читайте по теме: Советник президента и бомбила на ржавой грабле. Типы таксистов, которые знакомы каждому

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский таксист катался по городу и получал зарплату биткоинами. Правда, криптовалюту ему переводили не за поездки, а за операции с наркотиками, пишет пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гродзенскай дыяцэзіі ўрачыстасці канфірмацыі і першай камуніі пераносяцца на пазнейшы час
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика