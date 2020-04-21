Минский таксист получал зарплату биткоинами, но не за поездки, а за наркотики

Источник материала: KYKY

Минский таксист катался по городу и получал зарплату биткоинами. Правда, криптовалюту ему переводили не за поездки, а за операции с наркотиками, пишет пресс-служба МВД.

История такая: пару лет назад мужчина родом из Светлогорска переехал в Минск. Тут он снял квартиру и стал водителем такси. А чтобы зарабатывать еще больше, устроился в онлайн-магазин по продаже психотропов – на должность оптового закладчика. Он брал крупные партии (от 100 до 500 граммов) и фасовал их на партии для мелких сбытчиков и дозы для потребителей. Так выглядела его рабочая рутина на протяжении полутора лет. Платили за такой труд биткоинами.

В конце концов 32-летнего мужчину задержали. У него дома и в личной машине нашли около 100 граммов кокаина и столько же – пара-метилэфедрон (считается особо опасным психотропом). Кроме этого, оперативники обнаружили упаковочный материал, банковские карты, электронные весы, компьютерную технику и мобильный телефон, при помощи которого мужчина связывался с коллегами по магазину.

Также сотрудники наркоконтроля поездили по Минску и пригороду в поисках тайников-закладок. Там они нашли по 100 граммов пара-метилэфедрона и марихуаны, а также 67 граммов амфетамина. Закончилась история заведением уголовного дела.