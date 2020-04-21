ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брестский электроламповый завод поддержит Федерация профсоюзов. В условиях закрытия границ у предприятия возникли проблемы с поставками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Это уникальное для Беларуси производство. Продукция востребована в России, Казахстане и Вьетнаме. В последние месяцы экспорт значительно упал – как результат у завода растут долги, а некоторых сотрудников перевели на неполный рабочий день.





Тем, кто особо нуждается в поддержке, перечислят адресную материальную помощь. Кому её выплатят, решат местные профсоюзные организации. Первые в списке – многодетные родители, одиноко проживающие.





Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня важно поддержать это предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую свою экономическую работу и чтобы люди могли получать достойную заработную плату. Пересматриваются таможней штрафные санкции, которые были наложены на предприятие, рефинансированы почти все кредиторские задолженности, и это дало возможность предприятию, как говорится, задышать.





Андрей Дикун, директор Брестского электролампового завода:

За короткий срок нам удалось стабилизировать экономику, оптимизировать затраты, оптимизировать лишние руководящие кадры, оптимизировать процессы производственно-логистические, то есть это комплекс мер, разработана целая карта дорожная, проведена работа с банками, кадровая и работа продолжается еще.







Напомним, в Беларуси созданы кассы взаимопомощи. Только за последние две недели из них выделили 3 миллиона рублей. Кроме выплат работникам, организуются закупки средств защиты для медиков. Так, больницам Брестской области передали две тысячи костюмов.