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ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу

21.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брестский электроламповый завод поддержит Федерация профсоюзов. В условиях закрытия границ у предприятия возникли проблемы с поставками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу

Это уникальное для Беларуси производство. Продукция востребована в России, Казахстане и Вьетнаме. В последние месяцы экспорт значительно упал – как результат у завода растут долги, а некоторых сотрудников перевели на неполный рабочий день.

ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу

Тем, кто особо нуждается в поддержке, перечислят адресную материальную помощь. Кому её выплатят, решат местные профсоюзные организации. Первые в списке – многодетные родители, одиноко проживающие.

ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня важно поддержать это предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую свою экономическую работу и чтобы люди могли получать достойную заработную плату. Пересматриваются таможней штрафные санкции, которые были наложены на предприятие, рефинансированы почти все кредиторские задолженности, и это дало возможность предприятию, как говорится, задышать.

ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу

Андрей Дикун, директор Брестского электролампового завода:
За короткий срок нам удалось стабилизировать экономику, оптимизировать затраты, оптимизировать лишние руководящие кадры, оптимизировать процессы производственно-логистические, то есть это комплекс мер, разработана целая карта дорожная, проведена работа с банками, кадровая и работа продолжается еще.

ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу


Напомним, в Беларуси созданы кассы взаимопомощи. Только за последние две недели из них выделили 3 миллиона рублей. Кроме выплат работникам, организуются закупки средств защиты для медиков. Так, больницам Брестской области передали две тысячи костюмов.

Люди в материале: Михаил Орда, Андрей Дикун

 
 
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Новости Беларуси. Брестский электроламповый завод поддержит Федерация профсоюзов. В условиях закрытия границ у предприятия возникли проблемы с...
 
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