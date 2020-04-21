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ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брестский электроламповый завод поддержит Федерация профсоюзов. В условиях закрытия границ у предприятия возникли проблемы с поставками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уникальное для Беларуси производство. Продукция востребована в России, Казахстане и Вьетнаме. В последние месяцы экспорт значительно упал – как результат у завода растут долги, а некоторых сотрудников перевели на неполный рабочий день.
Тем, кто особо нуждается в поддержке, перечислят адресную материальную помощь. Кому её выплатят, решат местные профсоюзные организации. Первые в списке – многодетные родители, одиноко проживающие.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Андрей Дикун, директор Брестского электролампового завода:
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ФПБ о Брестском электроламповом заводе: важно поддержать предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую работу
Новости Беларуси. Брестский электроламповый завод поддержит Федерация профсоюзов. В условиях закрытия границ у предприятия возникли проблемы с...
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