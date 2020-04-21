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В Борисовском районе мужчина из ревности поджёг сарай соседа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Борисовском районе местный житель приревновал жену к соседу и поджёг его сарай.
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Особое внимание сотрудников милиции привлёк мужчина, который был знаком с владельцем горевшего сарая. В ходе разговора с милиционерами гражданин сразу признался, что устроил пожар. А причина – ревность.
Выяснилось, что супруга подозреваемого уехала с другом семьи. К полуночи женщина не вернулась, тогда её муж отправился к соседу. Дверь мужчине не открыли, он разозлился и с помощью зажигалки поджёг сарай. Увидев, что пламя распространяется, гражданин вернулся домой и лёг спать.
Серьёзного пожара удалось избежать благодаря местной жительнице. Рано утром она отправилась на работу и по пути увидела огонь. Женщина разбудила хозяина, и вскоре пламя было потушено. Огонь повредил дверь и деревянные перекрытия.
Возбуждено уголовное дело за повреждение чужого имущества, совершённого общеопасным способом.
Похожий случай произошёл в Полоцком районе.
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Новости Беларуси. В Борисовском районе местный житель приревновал жену к соседу и поджёг его сарай. Как сообщает МВД Беларуси, недавно в милицию Борисова...
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