Visa представила Visa Secure новую программу для проведения онлайн-платежей

Источник материала: Myfin

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Visa, мировой лидер индустрии платежей, представила обновленную программу Visa Secure (ранее известную как Verified by Visa), которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций. Новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Visа Secure предлагает правила и политики, которым должны следовать торгово-сервисные предприятия (ТСП) и банки-эмитенты, чтобы провести аутентификацию транзакций при онлайн-покупках и верифицировать держателя карты до авторизации платежа.



Visa Secure использует последнюю спецификацию EMV 3-D Secure (3DS) – обновленного протокола для обмена данными между ТСП, эмитентом карты и держателем карты , который помогает более удобным способом проводить аутентификацию держателя карты. С помощью этого протокола держатель карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при совершении платежей в интернет-магазине или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты. Дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные транзакции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества.

Visa Secure обеспечивает более надежную защиту от мошенничества, позволяет сделать оплату более удобной для держателей карт и увеличить число завершенных покупок, обеспечивая таким образом преимущества как держателям карт, так и торгово-сервисным предприятиям и банкам. Торгово-сервисным предприятиям и банкам Visa Secure помогает лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества за счет более чем 10-кратного увеличения объема данных, которые становятся доступны эмитентам для эффективного анализа рисков и принятия решений. Покупатели же получают возможность более удобным и безопасным способом проводить оплату с использованием различных каналов, в том числе с помощью браузера на смартфоне, мобильного приложения и электронного кошелька .

«Мы уже почти 20 лет помогаем онлайн-магазинам и банкам выявлять подозрительные транзакции с помощью протокола 3DS. И мы видим, что электронная коммерция в Беларуси растет стремительными темпами. Потребители привыкли, что они в любой момент могут совершить онлайн-покупку с помощью мобильного устройства, и рассчитывают на удобство и безопасность. Именно здесь приходит на помощь Visa Secure – новая программа, которая значительно расширяет возможности банков и торговых предприятий по выявлению попыток мошенничества и позволяет держателям карт оплачивать покупки просто, быстро и удобно», – отметила Светлана Чирва, генеральный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове.

О Visa

Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей. Наша миссия заключается в том, чтобы объединить мир с помощью самой инновационной, надежной и безопасной платежной сети, которая позволяет людям, бизнесу и целым экономикам процветать. Глобальная инновационная процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду, обеспечивая безопасность и надежность платежей по всему миру. Visa ориентирована на инновации, способствуя стремительному росту применения электронной коммерции на любом устройстве, везде и для каждого. По мере того как происходит цифровая трансформация, компания использует силу бренда Visa, свои продукты, интеллектуальные ресурсы, сеть и потенциал глобального присутствия, чтобы формировать будущее коммерции. Для получения дополнительной информации посетите сайт usa.visa.com/about-visa, https://cis.visa.com/ru_TJ, https://www.facebook.com/VisaBelarus.

EMV® является зарегистрированным товарным знаком в США и других странах и незарегистрированным товарным знаком в других регионах. Торговая марка EMV является собственностью EMVCo, LLC.