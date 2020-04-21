ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Visa представила Visa Secure новую программу для проведения онлайн-платежей

21.04.2020 17:26 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Visa, мировой лидер индустрии платежей, представила обновленную программу Visa Secure (ранее известную как Verified by Visa), которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций. Новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Visа Secure предлагает правила и политики, которым должны следовать торгово-сервисные предприятия (ТСП) и банки-эмитенты, чтобы провести аутентификацию транзакций при онлайн-покупках и верифицировать держателя карты до авторизации платежа.

Visa Secure использует последнюю спецификацию EMV 3-D Secure (3DS) – обновленного протокола для обмена данными между ТСП, эмитентом карты и держателем карты, который помогает более удобным способом проводить аутентификацию держателя карты. С помощью этого протокола держатель карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при совершении платежей в интернет-магазине или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты. Дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные транзакции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества.

Visa Secure обеспечивает более надежную защиту от мошенничества, позволяет сделать оплату более удобной для держателей карт и увеличить число завершенных покупок, обеспечивая таким образом преимущества как держателям карт, так и торгово-сервисным предприятиям и банкам. Торгово-сервисным предприятиям и банкам Visa Secure помогает лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества за счет более чем 10-кратного увеличения объема данных, которые становятся доступны эмитентам для эффективного анализа рисков и принятия решений. Покупатели же получают возможность более удобным и безопасным способом проводить оплату с использованием различных каналов, в том числе с помощью браузера на смартфоне, мобильного приложения и электронного кошелька.

«Мы уже почти 20 лет помогаем онлайн-магазинам и банкам выявлять подозрительные транзакции с помощью протокола 3DS. И мы видим, что электронная коммерция в Беларуси растет стремительными темпами. Потребители привыкли, что они в любой момент могут совершить онлайн-покупку с помощью мобильного устройства, и рассчитывают на удобство и безопасность. Именно здесь приходит на помощь Visa Secure – новая программа, которая значительно расширяет возможности банков и торговых предприятий по выявлению попыток мошенничества и позволяет держателям карт оплачивать покупки просто, быстро и удобно», – отметила Светлана Чирва, генеральный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове.

О Visa

Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей. Наша миссия заключается в том, чтобы объединить мир с помощью самой инновационной, надежной и безопасной платежной сети, которая позволяет людям, бизнесу и целым экономикам процветать. Глобальная инновационная процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду, обеспечивая безопасность и надежность платежей по всему миру. Visa ориентирована на инновации, способствуя стремительному росту применения электронной коммерции на любом устройстве, везде и для каждого. По мере того как происходит цифровая трансформация, компания использует силу бренда Visa, свои продукты, интеллектуальные ресурсы, сеть и потенциал глобального присутствия, чтобы формировать будущее коммерции. Для получения дополнительной информации посетите сайт usa.visa.com/about-visa, https://cis.visa.com/ru_TJ, https://www.facebook.com/VisaBelarus.

EMV® является зарегистрированным товарным знаком в США и других странах и незарегистрированным товарным знаком в других регионах. Торговая марка EMV является собственностью EMVCo, LLC.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео внезапной атаки: посмотрите, как женщине с собакой пришлось отбиваться от кошки на улице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика