Источник материала: Ежедневник

Президент на субботнике будет сажать лес в регионе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС.

По словам главы государства, в годовщину трагедии он всегда посещает эти районы, а теперь заодно останется и на субботник. Вместе с тем президент отметил, что конкретный населенный пункт еще не выбран.

«Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим», — добавил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашекно проведет субботник в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС Президент на субботнике будет сажать лес в регионе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС.

Собранные во время республиканского субботника деньги будут направлены на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников, рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что предлагалось эти средства вложить в систему здравоохранения, но это направление будет поддержано за счет международной помощи.