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Лукашекно проведет субботник в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС

21.04.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент на субботнике будет сажать лес в регионе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС.

По словам главы государства, в годовщину трагедии он всегда посещает эти районы, а теперь заодно останется и на субботник. Вместе с тем президент отметил, что конкретный населенный пункт еще не выбран.

«Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим», — добавил он.

Собранные во время республиканского субботника деньги будут направлены на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников, рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что предлагалось эти средства вложить в систему здравоохранения, но это направление будет поддержано за счет международной помощи.

 
 
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Президент на субботнике будет сажать лес в регионе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС.
 
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