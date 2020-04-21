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В банкоматах Беларусбанка можно будет снимать наличные без карточки
Источник материала: Myfin
«Снятие наличных денежных средств в банкоматах без карточки по коду фактически является новым способом перевода денежных средств внутри страны», – сказано в сообщении БПЦ.
Клиенты банка смогут снимать наличные деньги, когда под рукой нет карточки, а также, предоставить возможность снять денежные средства со своего карточного счета другому лицу.
Заказать услугу возможно круглосуточно, как в банкоматах банка, так и посредством интернет-банкинга. Для этого держателю банковской карточки необходимо ввести сумму и номер мобильного телефона получателя денежных средств.
«Система формирует код, состоящий из двух частей, которые доставляются двумя независимыми способами. Сформированный код действителен в течение 24-х часов и только для одной операции снятия наличных денежных средств», – пояснили в БПЦ.
Источник: Myfin.by
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