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В банкоматах Беларусбанка можно будет снимать наличные без карточки

21.04.2020 17:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Снятие наличных денежных средств в банкоматах без карточки по коду фактически является новым способом перевода денежных средств внутри страны», – сказано в сообщении БПЦ.

Клиенты банка смогут снимать наличные деньги, когда под рукой нет карточки, а также, предоставить возможность снять денежные средства со своего карточного счета другому лицу.

Заказать услугу возможно круглосуточно, как в банкоматах банка, так и посредством интернет-банкинга. Для этого держателю банковской карточки необходимо ввести сумму и номер мобильного телефона получателя денежных средств.

«Система формирует код, состоящий из двух частей, которые доставляются двумя независимыми способами. Сформированный код действителен в течение 24-х часов и только для одной операции снятия наличных денежных средств», – пояснили в БПЦ.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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