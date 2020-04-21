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Неосторожное обращение с огнем при курении - основная версия пожара

21.04.2020 22:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Неосторожное обращение с огнем при курении - основная версия пожара, который накануне случился в Гомеле. По информации МЧС, горела квартира в жилом доме по улице Барыкина. На месте происшествия спасатели зашли в горящие апартаменты и вытащили  хозяйку жилища и ее родственницу. Со слов женщин, после того как они заметили очаг возгорания, самостоятельно покинуть квартиру они не смогли, так как потеряли ключи. Спасенные были переданы для осмотра работникам скорой медицинской помощи,  в госпитализации не нуждались.
 
Теги: Гомель
 
 
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Неосторожное обращение с огнем при курении - основная версия пожара, который накануне случился в Гомеле. По информации МЧС, горела квартира в жилом доме по улице...
 
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