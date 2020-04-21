|
Новости экономики за 21.04.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В чем преимущество и своевременность установки «умных» касс на автозаправках? Будет ли реструктуризирован кредит на строительство Белорусской АЭС? Почему в стране вводят обязательную сертификацию стиральных порошков? И какие акции мировых техногигантов скупают белорусы?
БЕЛОРУСЫ ИНВЕСТИРУЮТ В АКЦИИ БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ ЗА РУБЕЖОМ И ПОКУПАЮТ АКЦИИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
В стране наблюдается бум инвестирования через доверительное управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клиент передает свои инвестиции профессиональному управляющему или компании. В управление можно передать деньги, ценные бумаги, активы.
Средний размер открываемого трастового счета на доверительном управлении по приказу, когда самостоятельно можно выбрать ценные бумаги для инвестиций, составляет $40 тысяч. Однако 80 % клиентов попадают в интервал до $10 тысяч.
В марте число клиентов выросло на треть. 70 % инвестируют на рынке США, 25% – на российском рынке. На длительный срок белорусы в основном приобретают акции биржевых фондов, а также бумаги крупных компаний с хорошими балансами, чаще всего связанные с технологиями: Apple, Microsoft, Google, Alibaba.
НА АВТОЗАПРАВКАХ ПРОДОЛЖАЮТ ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
На автозаправках продолжают внедрять системы самообслуживания. Это удобно, если нужно свести контакты к минимуму. Касса без кассира – вариант быстрой покупки: просто использовать, можно сохранять социальную дистанцию и экономить время.
Воспользоваться «умными» кассами могут и владельцы бесконтактных топливных карт нового образца. Для проведения операции достаточно приложить карту к банковскому терминалу, ввести пин-код, номер крана и нужное количество топлива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В чем преимущество и своевременность установки «умных» касс на автозаправках? Будет ли реструктуризирован кредит на строительство Белорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)