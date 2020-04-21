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Пятилетний мальчик проехал на велосипеде 3 км по трассе Микашевичи – Минск

21.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пятилетний мальчик проехал на своем четырехколесном велосипеде 3 километра по трассе Микашевичи – Минск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Его заметили водители и сообщили сотрудникам ГАИ. Инспекторы прибыли на место быстро и доставили ребенка вместе с его транспортом в Слуцкое РОВД.

Пятилетний мальчик проехал на велосипеде 3 км по трассе Микашевичи – Минск

Здрасте вам, молодой человек. Как зовут вас, скажите?
Артем.
Откуда ты у нас, Артем? Где твоя мама, где нам ее найти, скажи?

Пятилетний мальчик проехал на велосипеде 3 км по трассе Микашевичи – Минск

Как выяснилось позже, мальчик вместе с родителями проводил свободное время во дворе, а после решил освоить и большую дорогу. Заметив отсутствие сына, взрослые стали искать его в соседних дворах, а потом обратились к правоохранителям. Там им и сообщили, что сына уже нашли. Кстати, мальчик из многодетной семьи, которую характеризуют положительно.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пятилетний мальчик проехал на своем четырехколесном велосипеде 3 километра по трассе Микашевичи – Минск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ ...
 
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