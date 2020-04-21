Дата запуска фонтана в слуцком парке пока не известна

Источник материала: Слуцк Город





Городской парк культуры и отдыха готовится к летнему сезону. Работники ЖКХ раскрыли фонтан подкрашивают лавочки, наводят порядок. Однако дата запуска фонтана пока ещё не известна.

Как рассказал сайту SlutskGorod начальник городского парка Анатолий Осипов, в ближайшее время будет проводиться чистка и обслуживание сооружения. Успеют ли включить фонтан до 1 мая, пока не известно.







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