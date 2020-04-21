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Парень захотел узнать высоту деревьев и подошёл к этому творчески. Смеялись все
Источник материала: СТВ
Как часто люди говорят друг другу, что им нужно мыслить более творчески? Этот способ мышления несёт в себе массу плюсов, а ещё иногда можно получить весьма забавные результаты.
Пользователь Reddit
Другие пользователи посмеялись, но отметили оригинальный подход Шейна. Хотя есть некоторая погрешность при таком способе измерения, приблизительную высоту деревьев мужчина всё-таки узнал. А один из комментаторов рассказал, что однажды использовал кошку для измерения окна, получилось 6,5 кошек.
Впрочем, не только брат автора публикации любит создавать своих клонов.
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Как часто люди говорят друг другу, что им нужно мыслить более творчески? Этот способ мышления несёт в себе массу плюсов, а ещё иногда можно получить весьма забавные...
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