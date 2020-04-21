Парень захотел узнать высоту деревьев и подошёл к этому творчески. Смеялись все

Источник материала: СТВ

Как часто люди говорят друг другу, что им нужно мыслить более творчески? Этот способ мышления несёт в себе массу плюсов, а ещё иногда можно получить весьма забавные результаты.

Пользователь Reddit рассказал , что его старшему брату Шейну захотелось узнать высоту деревьев во дворе. Видимо, у мужчины не было подходящих измерительных приборов, поэтому он пошёл другим путём. Парень сфотографировался возле дерева, а потом с помощью фотомонтажа призвал на помощь ещё четыре своих копии.



Фото: reddit.com/user/Shwnwllms

Другие пользователи посмеялись, но отметили оригинальный подход Шейна. Хотя есть некоторая погрешность при таком способе измерения, приблизительную высоту деревьев мужчина всё-таки узнал. А один из комментаторов рассказал, что однажды использовал кошку для измерения окна, получилось 6,5 кошек.

Впрочем, не только брат автора публикации любит создавать своих клонов.