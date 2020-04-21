Сколько детей ходят на уроки в школах Солигорска? Как проходят занятия

Источник материала: Слуцк Город

Официально каникулы у детей закончились 17 апреля. Последняя четверть в году началась 20 апреля. Сколько детей сели за парты в школах Солигорска корреспондент «Лидер-Пресс» уточнила в нескольких образовательных учреждениях.

По словам руководителей СШ №№ 4, 6 и гимназии № 1 посещаемость учеников около 35-45%. Причем в некоторых классах по 5-8 школьников, но есть и те классы, в которые на уроки пришел весь класс.

Дополнительные факультативные занятия пока не проводятся.

Руководители школ также рассказали, что все ученики и учителя соблюдают рекомендованные санэпидемстанцией меры предосторожности.

За партами учащихся рассаживаются по одному, в столовой дистанцию в 1,5-2 метра тоже соблюдают. Все школьники носят маски. Хотя, отмечают руководители, учеников не заставляют, а только рекомендуют. Руки антисептиком моются через каждые 2 часа и дополнительно, когда это необходимо. Общение на переменах между детьми учителя советуют школьникам ограничить по минимуму – школьники прислушиваются.

Об аттестации за три четверти и удаленное обучение

В школах Солигорска об аттестации за три четверти и удаленное обучение говорят так:

– Школьные нормативы действительно позволяют аттестовать учеников за три четверти. Ведь это большая часть учебного процесса. И учащийся уже показал свои знания. Вместе с тем, сегодня активно ведется обратная связь между учениками, их родителями и учителями. Школьная программа выполняется с помощью информационных технологий. Каждый учитель отправляет задания для домашнего выполнения в созданные виртуальные группы, а каждый родитель или ученик высылает учителю выполненные уроки. После чего педагог проверяет классную работу, тесты и домашнее задание и исправляет ошибки, если они имеются.

Директор гимназии № 1 в Солигорске Евгения Невар добавляет:

– Мы уверены, что с каждым днем учеников в школах будет больше. Чувствуется, что многие соскучились по занятиям за партой. Будьте здоровы!

Наташа Банасевич