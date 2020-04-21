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Сколько детей ходят на уроки в школах Солигорска? Как проходят занятия
21.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Официально каникулы у детей закончились 17 апреля. Последняя четверть в году началась 20 апреля. Сколько детей сели за парты в школах Солигорска корреспондент
По словам руководителей СШ №№ 4, 6 и гимназии № 1 посещаемость учеников около 35-45%. Причем в некоторых классах по 5-8 школьников, но есть и те классы, в которые на уроки пришел весь класс.
Дополнительные факультативные занятия пока не проводятся.
Руководители школ также рассказали, что все ученики и учителя соблюдают рекомендованные санэпидемстанцией меры предосторожности.
За партами учащихся рассаживаются по одному, в столовой дистанцию в 1,5-2 метра тоже соблюдают. Все школьники носят маски. Хотя, отмечают руководители, учеников не заставляют, а только рекомендуют. Руки антисептиком моются через каждые 2 часа и дополнительно, когда это необходимо. Общение на переменах между детьми учителя советуют школьникам ограничить по минимуму – школьники прислушиваются.
Об аттестации за три четверти и удаленное обучение
В школах Солигорска об аттестации за три четверти и удаленное обучение говорят так:
– Школьные нормативы действительно позволяют аттестовать учеников за три четверти. Ведь это большая часть учебного процесса. И учащийся уже показал свои знания. Вместе с тем, сегодня активно ведется обратная связь между учениками, их родителями и учителями. Школьная программа выполняется с помощью информационных технологий. Каждый учитель отправляет задания для домашнего выполнения в созданные виртуальные группы, а каждый родитель или ученик высылает учителю выполненные уроки. После чего педагог проверяет классную работу, тесты и домашнее задание и исправляет ошибки, если они имеются.
Директор гимназии № 1 в Солигорске Евгения Невар добавляет:
– Мы уверены, что с каждым днем учеников в школах будет больше. Чувствуется, что многие соскучились по занятиям за партой. Будьте здоровы!
Наташа Банасевич
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Официально каникулы у детей закончились 17 апреля. Последняя четверть в году началась 20 апреля. Сколько детей сели за парты в школах Солигорска корреспондент...
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