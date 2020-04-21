Слуцкий РОВД напоминает о правилах самоизоляции для инфицированных COVID-19 и контактов

Источник материала: Слуцк Город

В настоящее время не теряет актуальности ситуация, связанная с распространением короновирусной инфекции (COVID-19), сообщили SG в Слуцком РОВД.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 8 апреля 2020 года № 208 «О введении ограничительного мероприятия», установлено, что самоизоляции подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства:

имеющие инфекцию COVID-19;

относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19 ( в течении 14 календарных дней с даты последнего контакта);

относящиеся к контактам второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (на период наличия указанных симптомов).

При этом граждане, находящиеся на самоизоляции, обязаны не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением следующих случаев крайней необходимости:

посещения ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров;

вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов.

При выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости следует использовать маску и не допускать контактов с другими лицами.

В целях предупреждения распространения случаев короновирусной инфекции COVID-19 сотрудниками Слуцкого отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома и Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии осуществляется ежедневный контроль за соблюдением жителями Слуцка и Слуцкого района требований самоизоляции.

За нарушение данных требований самоизоляции (оставление места проживания без крайней необходимости) предусмотрена административная ответственность по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» – влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Сотрудниками милиции уже выявлено три факта нарушения режима самоизоляции. В отношении лиц, нарушивших ее, был начат административный процесс. Судом Слуцкого района, лица нарушившие режим самоизоляции привлечены к административной ответственности, и подвергнуты штрафу в сумме 30 базовых величин (810 рублей) каждый.

Слуцкий отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома призывает граждан, находящихся на самоизоляции, неукоснительно соблюдать установленный порядок самоизоляции.

Уважаемые граждане! Соблюдая режим самоизоляции, Вы осуществляете заботу о своих близких и знакомых, жителях нашей республики, работниках медицинских учреждений.

Если вам стало известно о фактах нарушения требований самоизоляции необходимо информировать Слуцкий РОВД по тел. 102.



Слуцкий РОВД