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Поддержка. Сеть магазинов женской одежды O.M.B. приглашает вас за покупками

21.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Сеть магазинов женской одежды O.M.B. приглашает вас за покупками

Как раз сейчас у нас действует скидка 50% на всю зимнюю коллекцию. Успейте заполучить стильное пальто по сладкой цене!

Мы в социальных сетях: https://www.instagram.com/o.m.b_official 
Мы находимся: ТЦ Европарк, ул. 14 Партизан, 15, 1-ый этаж (Слуцк)

Поддержка. Сеть магазинов женской одежды O.M.B. приглашает вас за покупками

Поддержка. Сеть магазинов женской одежды O.M.B. приглашает вас за покупками

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Как раз сейчас у нас действует скидка 50% на всю зимнюю коллекцию. Успейте заполучить стильное пальто по сладкой цене!
 
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