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Городскую баню в Слуцке закрыли «на ремонт» до середины мая

21.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Городскую баню в Слуцке закрыли «на ремонт» до середины мая

Банно-оздоровительный комплекс КУП «Слуцкого ЖКХ» по улице Монахова не работает уже несколько недель. Об этом SG рассказали несколько читателей, которые посещали баню каждый выходные.

Со слов случчан, в администрации комплекса им сообщили, что баня закрыта в связи с заменой камней в парильном отделении. Директор «Слуцкого ЖКХ» Николай Воронько ситуацию прокомментировал кратко: «Баня на ремонте, парилкой занимаются».

Недавно на входной двери комплекса появилось объявление о том, что в связи в проведением ремонтных работ баня не будет работать с 17 апреля по 15 мая.

Городскую баню в Слуцке закрыли «на ремонт» до середины мая

Как пишет «Лидер Пресс», на дверях общественной бани в Солигорске также появилось объявление о закрытии с 17 апреля. Однако в Солигорском городском унитарном предприятии «ЖКХ Комплекс» изданию объяснили, что закрыли баню в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Городскую баню в Слуцке закрыли «на ремонт» до середины мая


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Банно-оздоровительный комплекс КУП «Слуцкого ЖКХ» по улице Монахова не работает уже несколько недель. Об этом SG рассказали несколько читателей, которые посещали...
 
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