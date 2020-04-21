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Городскую баню в Слуцке закрыли «на ремонт» до середины мая
21.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Банно-оздоровительный комплекс КУП «Слуцкого ЖКХ» по улице Монахова не работает уже несколько недель. Об этом SG рассказали несколько читателей, которые посещали баню каждый выходные.
Со слов случчан, в администрации комплекса им сообщили, что баня закрыта в связи с заменой камней в парильном отделении. Директор «Слуцкого ЖКХ» Николай Воронько ситуацию прокомментировал кратко: «Баня на ремонте, парилкой занимаются».
Недавно на входной двери комплекса появилось объявление о том, что в связи в проведением ремонтных работ баня не будет работать с 17 апреля по 15 мая.
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Банно-оздоровительный комплекс КУП «Слуцкого ЖКХ» по улице Монахова не работает уже несколько недель. Об этом SG рассказали несколько читателей, которые посещали...
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