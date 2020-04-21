Похудевшая Лолита похвасталась фигурой, «как у Бузовой»

Источник материала: ОНТ

56-летняя Лолита Милявская вновь порадовала своих фанатов сексуальным образом. Поп-звезда облачилась в облегающий наряд, который только подчеркнул её постройневшую фигуру.

Звезда надела облегающий комбинезон чёрного цвета со стразами и глубоким декольте. Одежда подчеркнула похудевшую фигуру артистки и привлекла внимание пользователей Сети.

Муж Насти Каменской в Instagram опубликовал видео, где Лолита запечатлена вместе с поющей Ольгой Бузовой - известной российской телеведущей. Последняя надела трикотажный тёмный костюм. Знаменитости присоединились к челленджу Noxoxochallenge рэпера Потапа. Они танцевали под ритмичную мелодию группы Mozgi, после чего чихали в локоть. Милявская также опубликовала ролик в Instagram stories.