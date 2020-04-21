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Похудевшая Лолита похвасталась фигурой, «как у Бузовой»
Источник материала: ОНТ
56-летняя Лолита Милявская вновь порадовала своих фанатов сексуальным образом. Поп-звезда облачилась в облегающий наряд, который только подчеркнул её постройневшую фигуру.
Звезда надела облегающий комбинезон чёрного цвета со стразами и глубоким декольте. Одежда подчеркнула похудевшую фигуру артистки и привлекла внимание пользователей Сети.
Муж Насти Каменской в Instagram опубликовал видео, где Лолита запечатлена вместе с поющей Ольгой Бузовой - известной российской телеведущей. Последняя надела трикотажный тёмный костюм. Знаменитости присоединились к челленджу Noxoxochallenge рэпера Потапа. Они танцевали под ритмичную мелодию группы Mozgi, после чего чихали в локоть. Милявская также опубликовала ролик в Instagram stories.
Фанаты довольно эмоционально отреагировали на видео. «Смешные такие», «Обожаю людей позитивных и весёлых», «Фигура – как у Бузовой!», «Лола стройная такая стала!», «Лолита худышкой стала! Просто нереальная, молодец!», - прокомментировали пользователи видео.
К слову, некоторые пользователи отметили, что Лолита стала выглядеть даже лучше Бузовой.
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56-летняя Лолита Милявская вновь порадовала своих фанатов сексуальным образом. Поп-звезда облачилась в облегающий наряд, который только подчеркнул её...
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