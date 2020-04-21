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Похудевшая Лолита похвасталась фигурой, «как у Бузовой»

21.04.2020 18:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Похудевшая Лолита похвасталась фигурой, «как у Бузовой»

56-летняя Лолита Милявская вновь порадовала своих фанатов сексуальным образом. Поп-звезда облачилась в облегающий наряд, который только подчеркнул её постройневшую фигуру.

Звезда надела облегающий комбинезон чёрного цвета со стразами и глубоким декольте. Одежда подчеркнула похудевшую фигуру артистки и привлекла внимание пользователей Сети. 

Муж Насти Каменской в Instagram опубликовал видео, где Лолита запечатлена вместе с поющей Ольгой Бузовой - известной российской телеведущей. Последняя надела трикотажный тёмный костюм. Знаменитости присоединились к челленджу Noxoxochallenge рэпера Потапа. Они танцевали под ритмичную мелодию группы Mozgi, после чего чихали в локоть. Милявская также опубликовала ролик в Instagram stories.

Фанаты довольно эмоционально отреагировали на видео. «Смешные такие», «Обожаю людей позитивных и весёлых», «Фигура – как у Бузовой!», «Лола стройная такая стала!», «Лолита худышкой стала! Просто нереальная, молодец!», - прокомментировали пользователи видео. 

К слову, некоторые пользователи отметили, что Лолита стала выглядеть даже лучше Бузовой. 

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56-летняя Лолита Милявская вновь порадовала своих фанатов сексуальным образом. Поп-звезда облачилась в облегающий наряд, который только подчеркнул её...
 
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