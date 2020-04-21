Шрайбман – об отношениях Путина и Лукашенко: На горизонте видны новые споры

статье , опубликованной на сайте Московского центра Карнеги, предупреждает: над отношениями двух стран вновь сгущаются тучи. Белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман в, опубликованной на сайте Московского центра Карнеги, предупреждает: над отношениями двух стран вновь сгущаются тучи.





«Точкой символического примирения мог стать парад Победы в Москве, куда Лукашенко собирался лететь даже ценой переноса минского парада на вечер. Но из-за вируса не сложилось», – пишет он.





По мнению автора, на горизонте уже видны новые споры:





Минск инициировал пересмотр цен на газ. По действующему на 2020 год контракту, Беларусь платит $127 за тысячу кубометров. Однако из-за обвала нефтяных цен многие европейские потребители получают российский газ дешевле даже с учетом более дорогой транспортировки.









Правовых оснований требовать изменения цены нет – Минск сам подписал контракт. Просто с конъюнктурой не повезло покупателю, а могло не повезти продавцу. Двукратное падение экспортной выручки «Газпрома» в начале года намекает, что там вряд ли захотят давать новые скидки Минску.





Белорусским властям придется либо отступить и затаить еще одну обиду, либо повышать ставки – останавливать какие-то платежи дочерним компаниям «Газпрома» в стране или угрожать его инфраструктуре».





Другая надвигающаяся проблема, по словам политического обозревателя, затронет будущее двух российских военных объектов, размещенных на территории Беларуси: узла связи ВМФ Вилейка и радиолокационной станции «Волга».





«В 2021 году истекает срок их аренды, договориться о ее продлении надо до июня этого года. А летом у Лукашенко будет избирательная кампания перед президентскими выборами в конце августа.





Нельзя исключать, что ради того, чтобы лишний раз подчеркнуть свою роль защитника суверенитета – а другое амплуа на выборы в этот раз придумать сложно, – он реанимирует этот рычаг давления на Россию, к примеру, в тех же газовых переговорах», – предупреждает эксперт.