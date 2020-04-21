|
С 22 апреля в Минске возобновляет работу регистрационный отдел ГАИ на авторынке «Малиновка»
Источник материала: ОНТ
Межрайонный регистрационный отдел ГАИ ГУВД Мингорисполкома, который находится по адресу Меньковский тракт, 2, авторынок «Малиновка», возобновляет свою работу с 22 апреля. Об этом
Напомним, что данное подразделение по техническим причинам приостановило свою работу с 8 апреля. Граждане по-прежнему могли получать свои документы, но регистрация транспортных средств проходила в межрайонном регистрационном пункте по адресу ул. Тимирязева, 114, ТЦ «Ждановичи».
Что касается юрлиц, то им по-прежнему следует обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по адресу пр. Дзержинского, 3.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межрайонный регистрационный отдел ГАИ ГУВД Мингорисполкома, который находится по адресу Меньковский тракт, 2, авторынок «Малиновка», возобновляет свою работу с 22...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)