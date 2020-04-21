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В Докшицах и Бегомле временно закрыли школы
Источник материала: Партизан
В Докшицах после каникул школы не возобновили работу, обучение школьников проводится дистанционно. Такая же ситуация в городском поселке Бегомль Докшицкого района.
Докшицы, апрель 2020-го / svaboda.org
А вот в деревенских школах дети ходят на занятия. Правда, не все, а лишь около 40% (приблизительно такая же цифра зафиксирована по всей Беларуси), сообщает
В Докшицком райисполкоме говорят, что решение о временном закрытии школ принял районный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Как минимум дистанционное обучение продлится неделю. В отделе образования подтвердили, что перевод городских школ на дистанционное обучение связан со сложной эпидемиологической ситуацией в Докшицах и Бегомле. На 17 апреля в этом районе было подтверждено 72 случая COVID-19.
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В Докшицах после каникул школы не возобновили работу, обучение школьников проводится дистанционно. Такая же ситуация в городском поселке Бегомль Докшицкого...
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