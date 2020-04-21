В Докшицах и Бегомле временно закрыли школы

Докшицы, апрель 2020-го / svaboda.org​





Радио Свобода . А вот в деревенских школах дети ходят на занятия. Правда, не все, а лишь около 40% (приблизительно такая же цифра зафиксирована по всей Беларуси), сообщает





В Докшицком райисполкоме говорят, что решение о временном закрытии школ принял районный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Как минимум дистанционное обучение продлится неделю. В отделе образования подтвердили, что перевод городских школ на дистанционное обучение связан со сложной эпидемиологической ситуацией в Докшицах и Бегомле. На 17 апреля в этом районе было подтверждено 72 случая COVID-19.