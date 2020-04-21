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Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

21.04.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. Не совсем традиционно для них началась эта четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одни вернулись за школьные парты, остальные учатся дома.

Оксана Семашко подсмотрела, как идет процесс.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Оксана Семашко, корреспондент:
Вот так сегодня проходят занятия в одной из столичных гимназий. Как видим, детей немного, но каждый из них соблюдает дистанцию. Они сидят в метре друг от друга. Каждый за отдельной партой. Можно воспользоваться и конторкой. Она предусмотрена для наиболее подвижных детей.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Вход в школы и гимназии сегодня строго по картам учащихся и пропуску. Для посторонних двери закрыты. Антисептики и разделительные ленты – куда ни глянь. А вот носить маску или нет – решают сами педагоги, ученики и их родители. Наша съемочная группа в качестве гостя все же надела защитные повязки.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Добры дзень, шаноўнае спадарства! Рада ўсіх вітаць пасля доўгіх канікул.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Настроение у белорусских учеников сейчас по-настоящему «классное». Стараются больше находиться в кабинете, чтобы в коридорах не было многолюдно. Часто проветривают. А за три недели беззаботного отдыха некоторые даже заскучали по школе. Правда, на этот раз вместе с учебниками и тетрадями в портфель не забывают класть дезинфицирующие средства.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Наталья Лойко, учитель белорусского языка и литературы гимназии № 35 Минска:
Дзеці, канешне, прыйшлі на вучэбныя заняткі з ахвотаю. Улічваючы яшчэ тое, што ў нас выпускныя класы (9-я, 11-я, сярэдняе звяно, малодшае), яны, канешне, ужо затрымаліся дома, скажам так, і ўсе ў жаданні набываць, напітвацца ведамі.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Учиться надо, ведь у гимназистов впереди олимпиады, а выпускников ждут вузы. В погоне за знаниями важно и подкрепиться. Кстати, перед походом в столовую желающих мыть руки стало больше. Следят за безопасностью здесь и повара – к шапочке и халату добавились перчатки и маска. А что касается учеников, мыть руки обязательно, остальное все не категорично.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Надежда Милашевская, учитель начальных классов гимназии № 35 Минска:
Первый класс это маленькие детки, которым нужно постоянно напоминать о своей безопасности. Конечно же, их не остановить, им хочется общаться и поближе подходить друг к другу.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Домашнее задание учащимся по своему учебному предмету «Математика» мы задаем посредством использования онлайн-ресурса «Электронный журнал» и «Электронный дневник».

Что такое домашнее задание, сегодня узнали те, кто предпочел временно учиться без посещения школы. Уроки они проходят на образовательном сайте, консультируются с учителями в соцсетях.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Наталья Пульмановская, директор гимназии № 35 Минска:
Ребята выполняют задания, готовятся самостоятельно. И, конечно, сегодня самое главное это участие родителей в обучении таких учащихся. Сегодня родители это наши союзники и помощники.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Индивидуальное обучение с использованием информационных технологий позволяет выполнять задания и ожидать их проверки. Тем, кто учится дома, оценки не ставят. Ведь главное – сами знания, с которыми можно развиваться дальше.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Елена Шестак, заместитель директора гимназии № 35 Минска:
Этот процесс уже отлажен у нас, и не первый год. Учащиеся 10-11-х классов у нас работают без бумажных носителей, дневника. То есть таким образом они уже за этот учебный год исключительно работают с этим электронным ресурсом.

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

По информации Министерства образования, школьники, которые в четвертой четверти не посещают занятия в классах, могут быть аттестованы по итогам трех четвертей. Окончательно решение примут уже на этой неделе.

Люди в материале: Оксана Семашко, Наталья Лойко, Надежда Милашевская, Наталья Пульмановская, Елена Шестак

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. Не совсем традиционно для них началась эта четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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