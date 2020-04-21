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Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. Не совсем традиционно для них началась эта четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одни вернулись за школьные парты, остальные учатся дома.
Оксана Семашко, корреспондент:
Вход в школы и гимназии сегодня строго по картам учащихся и пропуску. Для посторонних двери закрыты. Антисептики и разделительные ленты – куда ни глянь. А вот носить маску или нет – решают сами педагоги, ученики и их родители. Наша съемочная группа в качестве гостя все же надела защитные повязки.
Добры дзень, шаноўнае спадарства! Рада ўсіх вітаць пасля доўгіх канікул.
Настроение у белорусских учеников сейчас по-настоящему «классное». Стараются больше находиться в кабинете, чтобы в коридорах не было многолюдно. Часто проветривают. А за три недели беззаботного отдыха некоторые даже заскучали по школе. Правда, на этот раз вместе с учебниками и тетрадями в портфель не забывают класть дезинфицирующие средства.
Наталья Лойко, учитель белорусского языка и литературы гимназии № 35 Минска:
Учиться надо, ведь у гимназистов впереди олимпиады, а выпускников ждут вузы. В погоне за знаниями важно и подкрепиться. Кстати, перед походом в столовую желающих мыть руки стало больше. Следят за безопасностью здесь и повара – к шапочке и халату добавились перчатки и маска. А что касается учеников, мыть руки обязательно, остальное все не категорично.
Надежда Милашевская, учитель начальных классов гимназии № 35 Минска:
Домашнее задание учащимся по своему учебному предмету «Математика» мы задаем посредством использования онлайн-ресурса «Электронный журнал» и «Электронный дневник».
Что такое домашнее задание, сегодня узнали те, кто предпочел временно учиться без посещения школы. Уроки они проходят на образовательном сайте, консультируются с учителями в соцсетях.
Наталья Пульмановская, директор гимназии № 35 Минска:
Индивидуальное обучение с использованием информационных технологий позволяет выполнять задания и ожидать их проверки. Тем, кто учится дома, оценки не ставят. Ведь главное – сами знания, с которыми можно развиваться дальше.
Елена Шестак, заместитель директора гимназии № 35 Минска:
По информации Министерства образования, школьники, которые в четвертой четверти не посещают занятия в классах, могут быть аттестованы по итогам трех четвертей. Окончательно решение примут уже на этой неделе.
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Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. Не совсем традиционно для них началась эта четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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