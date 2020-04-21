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Уменьшился пассажиропоток. Как изменится работа общественного транспорта в Молодечно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области продолжают совершенствовать меры по противодействию распространению инфекционных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все автопарки проводят дезинфекцию общественного транспорта.
Так, например, в Молодечно за это отвечают две бригады. При каждом возвращении в депо сотрудники проводят влажную уборку салона с антисептиками. Обязательно протирают поручни и сиденья. Завершают процедуру опрыскивателем, который специально приобрели для более качественной обработки.
Виктор Рутковский, директор филиала «Автобусный парк № 4» Миноблавтотранса:
С начала апреля пассажиропоток в городе уменьшился, в связи с этим в Молодечно почти на 20 % сократили количество рейсов. Сейчас в городе после 21.00 транспорт ходить не будет, также организуют перерыв с 10 до 13.30 часов. В пригородных маршрутах скорректируют расписание по вторникам и четвергам.
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают совершенствовать меры по противодействию распространению инфекционных заболеваний, сообщили в программе...
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