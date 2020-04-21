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Прокат фильмов теперь только в «Беларуси». Ещё 9 кинотеатров Минска приостановили работу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще 9 кинотеатров Минска приостанавливают показ фильмов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из-за переноса многих премьер и уменьшения спроса у минчан на вынужденные каникулы ушли почти все киноплощадки. Большая часть прекратила работу еще в начале апреля. Прокат фильмов теперь продолжается только в кинотеатре «Беларусь». Там организовали продажу билетов по особой рассадке.
Все кинотеатры возобновят работу после возвращения крупных релизов в прокат.
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Новости Беларуси. Еще 9 кинотеатров Минска приостанавливают показ фильмов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Из-за переноса многих премьер и...
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