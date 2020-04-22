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Ливни и вышедшие из берегов реки: наводнение обрушилось на Вирджинию
Источник материала: ОНТ
Рекордное наводнение в Вирджинии. Такого в американском штате не было лет 10.
Сильные дожди спровоцировали выход из берегов рек. Уровень воды поднялся больше чем на три метра. В домах находиться невозможно – они затоплены. Люди спасаются на крышах. Вода перекрыла дороги. Дожди из региона пока не уходят.
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Рекордное наводнение в Вирджинии. Такого в американском штате не было лет 10. Сильные дожди спровоцировали выход из берегов рек. Уровень воды поднялся больше чем на...
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