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«Пусть не ждут, что рестораны будем поддерживать». Лукашенко дал совет бизнесу, как пережить пандемию

22.04.2020 06:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время поездки в Бобруйск президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет предпринимателям, как пережить время пандемии. Сюжет показали на телеканале ОНТ.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы… Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить, — сказал он, обращаясь к губернатору Могилевской области Леониду Зайцу.

Президент заявил, что на время можно сменить сферу деятельности.

— А если в магазинчике два-три человека и сегодня магазин не работает, то можно в строительство, сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать.

По мнению президента, мировая экономика вернется к работе в течение месяца.

— Несмотря на смертность 400−600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают, — убежден президент.

 
 
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«Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать», - заявил президент.
 
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