|
«Пусть не ждут, что рестораны будем поддерживать». Лукашенко дал совет бизнесу, как пережить пандемию
Источник материала: Tut.by
Во время
— Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы… Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить, — сказал он, обращаясь к губернатору Могилевской области Леониду Зайцу.
Президент заявил, что на время можно сменить сферу деятельности.
— А если в магазинчике два-три человека и сегодня магазин не работает, то можно в строительство, сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать.
По мнению президента, мировая экономика вернется к работе в течение месяца.
— Несмотря на смертность 400−600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пусть не ждут, что рестораны будем поддерживать». Лукашенко дал совет бизнесу, как пережить пандемию
«Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать», - заявил президент.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)