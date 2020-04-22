Источник материала: Горецкий вестник

Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка».





«Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты, — сказал Александр Лукашенко. — Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру».

Как доложил губернатор Могилевской области Леонид Заяц, в его регионе ежедневно расходуется 20 тыс. защитных масок, а отшивается — около 470 тыс. «Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, — подчеркнул Лукашенко. — Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать».

Президент подчеркнул: если в каких-то аптеках нет масок или цена на них сильно завышена, с ними следует жестко разобраться. «Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей», — сказал он.