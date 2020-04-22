|
Врач назвал гаджет, который может нанести непоправимый вред здоровью во время пандемии COVID-19
Источник материала: ОНТ
На первом месте по вредоносности стоят мобильные телефоны – их частое использование во время режима самоизоляции может навсегда испортить зрение,
По словам врача, мобильные телефоны необходимо использовать по назначению – только для звонков и отправки кратких сообщений. Второе место по вредоносности занял планшет. Офтальмолог отметил, что многие мамы используют этот гаджет, чтобы включить мультфильмы детям и занять их во время самоизоляции.
Третье место заняли ноутбук и компьютер. По словам Александра Ушникова, регулярное напряжение глазной мышцы может повлечь ее спазм. Поэтому врач рекомендует чередовать работу и отдых.
Также офтальмолог подчеркнул, что если проводить у экрана слишком долгое время, это может спровоцировать головную боль, покраснение глаз, слезотечение.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первом месте по вредоносности стоят мобильные телефоны – их частое использование во время режима самоизоляции может навсегда испортить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)