Врач назвал гаджет, который может нанести непоправимый вред здоровью во время пандемии COVID-19

Источник материала: ОНТ

На первом месте по вредоносности стоят мобильные телефоны – их частое использование во время режима самоизоляции может навсегда испортить зрение, рассказал кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников «Российской газете».

По словам врача, мобильные телефоны необходимо использовать по назначению – только для звонков и отправки кратких сообщений. Второе место по вредоносности занял планшет. Офтальмолог отметил, что многие мамы используют этот гаджет, чтобы включить мультфильмы детям и занять их во время самоизоляции.

Третье место заняли ноутбук и компьютер. По словам Александра Ушникова, регулярное напряжение глазной мышцы может повлечь ее спазм. Поэтому врач рекомендует чередовать работу и отдых.

Также офтальмолог подчеркнул, что если проводить у экрана слишком долгое время, это может спровоцировать головную боль, покраснение глаз, слезотечение.





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