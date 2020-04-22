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«Криница» в 2019 году сработала в убыток и ищет покупателя

22.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пивоваренная компания «Криница» — крупнейший в Беларуси государственный производитель пива, кваса и безалкогольных напитков — по итогам 2019 года получила убыток.




Согласно финансовой отчетности предприятия, чистый убыток компании по итогам года составил 6,35 млн рублей. Годом ранее компания получила чистую прибыль в 406 тыс. рублей.

Выручка предприятия в прошлом году выросла менее чем на 0,5% и составила 99,9 млн рублей, себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9% до 78,5 млн рублей.

Государство готово продать «Криницу». Поддержку в поиске стратегического инвестора оказывает Европейский банк реконструкции и развития.
 
 
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Пивоваренная компания «Криница» — крупнейший в Беларуси государственный производитель пива, кваса и безалкогольных напитков — по итогам 2019 года получила убыток.
 
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