«Криница» в 2019 году сработала в убыток и ищет покупателя













Согласно финансовой отчетности предприятия, чистый убыток компании по итогам года составил 6,35 млн рублей. Годом ранее компания получила чистую прибыль в 406 тыс. рублей.





Выручка предприятия в прошлом году выросла менее чем на 0,5% и составила 99,9 млн рублей, себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9% до 78,5 млн рублей.





Государство готово продать «Криницу». Поддержку в поиске стратегического инвестора оказывает Европейский банк реконструкции и развития.