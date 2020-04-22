Ганцевичская молодежь информирует граждан об элементарных правилах защиты от COVID-19

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Волонтеры «Доброе Сердце» первичной организации БРСМ Ганцевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства продолжают распространять информационные листовки «ВАЖНО ЗНАТЬ КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ» с подробно расписанными пунктами собственной защиты здоровья, дополнительными советами для пожилых граждан.

Напомним, что с 20 марта текущего года Ганцевичский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» организовал работу горячей телефонной линии для информационной помощи пожилым людям.

Молодежная горячая линия работает ежедневно с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.00. Телефон: 8 (01646) 2-38-00 .

(Visited 1 times, 1 visits today)