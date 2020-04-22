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Ганцевичская молодежь информирует граждан об элементарных правилах защиты от COVID-19

22.04.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Волонтеры «Доброе Сердце» первичной организации БРСМ Ганцевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства продолжают распространять информационные листовки «ВАЖНО ЗНАТЬ КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ» с подробно расписанными пунктами собственной защиты здоровья, дополнительными советами для пожилых граждан.

Ганцевичская молодежь информирует граждан об элементарных правилах защиты от COVID-19
Ганцевичская молодежь информирует граждан об элементарных правилах защиты от COVID-19

Напомним, что с 20 марта текущего года Ганцевичский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» организовал работу горячей телефонной линии для информационной помощи пожилым людям. 

Ганцевичская молодежь информирует граждан об элементарных правилах защиты от COVID-19
Ганцевичская молодежь информирует граждан об элементарных правилах защиты от COVID-19
Ганцевичская молодежь информирует граждан об элементарных правилах защиты от COVID-19

Молодежная горячая линия работает ежедневно с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.00. Телефон: 8 (01646) 2-38-00 .

Ганцевичская молодежь информирует граждан об элементарных правилах защиты от COVID-19

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Волонтеры «Доброе Сердце» первичной организации БРСМ Ганцевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства продолжают...
 
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