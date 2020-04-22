Белавиа эвакуирует белорусов с Гоа. Цена билета 1782 рубля

Источник материала: Myfin

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Рейс B2 9712 планируется с вылетом в 18:00 (время местное, Гоа) и прилетом в Минск в 01.35 (время местное).

Оформление билета возможно только на сайте Belavia.by, билет с учетом такс и сборов составит будет стоить 1 781,58 белорусских рублей.

Как сообщает Белавиа, оплатить билет можно по номеру бронирования, который будет выслан авиакомпанией индивидуально каждому пассажиру на электронную почту в соответствии со списками, сформированными Министерством иностранных дел Беларуси.

Билет можно оплатить сразу или с отсрочкой платежа (отсрочка только для граждан Беларуси и необходимо заполнить уведомление об обязанности уплаты суммы возмещения).

Для каждого пассажира предусмотрен провоз одного места багажа весом не более 23 кг и одного места ручной клади не более 10 кг.