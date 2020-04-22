|
Белавиа эвакуирует белорусов с Гоа. Цена билета 1782 рубля
Источник материала: Myfin
Рейс B2 9712 планируется с вылетом в 18:00 (время местное, Гоа) и прилетом в Минск в 01.35 (время местное).
Оформление билета возможно только на сайте Belavia.by, билет с учетом такс и сборов составит будет стоить 1 781,58 белорусских рублей.
Как сообщает Белавиа, оплатить билет можно по номеру бронирования, который будет выслан авиакомпанией индивидуально каждому пассажиру на электронную почту в соответствии со списками, сформированными Министерством иностранных дел Беларуси.
Билет можно оплатить сразу или с отсрочкой платежа (отсрочка только для граждан Беларуси и необходимо заполнить уведомление об обязанности уплаты суммы возмещения).
Для каждого пассажира предусмотрен провоз одного места багажа весом не более 23 кг и одного места ручной клади не более 10 кг.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белавиа 25 апреля 2020 выполнит эвакуационный рейс Гоа Минск для граждан Беларуси и иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)