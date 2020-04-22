Цена на нефть рухнула до $16 это минимум с 1999 года. Курс доллара отреагировал ростом

Источник материала: Myfin

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Последний раз баррель Brent торговался дешевле $16 в 1999 году. В XXI веке его минимальная цена в ходе торгов была зафиксирована 19 ноября 2001 года — $16,65.

Курс доллара на открытии торгов Белорусской валютно-фондовой биржи отреагировал ростом до 2,5113 по состоянию на 10:14 утра. Курс евро достиг 2,728, за 100 российских рублей давали 3,2481 белорусского рубля.