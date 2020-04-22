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В Беларуси собираются упростить получение гражданства

22.04.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси собираются упростить получение гражданства

Беларусь планирует упростить порядок получения гражданства. Льготные условия могут быть предоставлены иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Это предусмотрено поправками в закон о гражданстве Беларуси, сообщает БЕЛТА со слов члена Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Марии Василевич. 

Иностранцы, которые получают в стране профессиональное образование, могут приобрести гражданство по упрощённому порядку. По информации Марии Василевич, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с 7 до 5 лет. 

Также льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил Белорусское высшее образование и работает в стране не менее 3 лет. Также упрощённый порядок получения гражданства распространится на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее 3 лет, имеют детей - граждан Беларуси. 

Ещё одно новшество коснулось восстановления гражданства.

Поправки коснулись и утраты гражданства. В частности, его будут лишаться те лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. 

Также расширяется список оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Предлагается распространение этого не только на обвиняемых, но также и на подозреваемых по уголовным делам. 

Поправки в закон планируют рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.

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Беларусь планирует упростить порядок получения гражданства. Льготные условия могут быть предоставлены иностранцам, которые получают в стране профессиональное...
 
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